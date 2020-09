INNEHÅLL FRÅN VÄXA SVERIGE

Frida Holmqvist driver Skarmansmåla tillsammans med sin man Tobias sedan 13 år tillbaka då de tog över gården från Tobias föräldrar. Gården, som ligger i det sydöstra hörnet av Småland några mil utanför Tingsryd, har 100 kor, cirka 200 stutar och ungdjur och innefattar 170 hektar åker, 70 hektar naturbete och 140 hektar skog. Sedan våren 2018 använder Skarmansmåla SenseHub™ – det trådlösa övervakningssystemet som mäter kornas idissling och aktivitet. Datan samlas in genom en transponder runt djurets hals och kan läsas av med mobil, surfplatta eller på en dator. Med SenseHub får Frida och hennes anställda en god överblick av djurens brunst och hälsa.

-Vårt gamla system för brunstpassning var över tio år gammalt och gick inte att lita på längre så då beslutade vi att gå över till Sensehub. Nu sköter jag all brunstpassning genom SenseHub och jag litar nästan bara på den, säger Frida Holmqvist.

Missar ingen brunst

Frida använder SenseHub på korna under hela laktationen och på de kvigor som ska insemineras under de närmaste månaderna.

– Jag missar i stort sett ingen brunst numera tack vare SenseHub. Tidigare upptäckte vi cirka 80 procent så det är en stor förbättring och det är jätteroligt att se alla siffror peka åt det håll jag vill att de ska peka. SenseHub gör också att jag kan släppa jobbet lite mer när jag är ledig. När personalen använder SenseHub så vet jag att det inte blir fel, säger Frida.

Systemet har även effektiviserat arbetet. Skarmansmåla är en KRAV-certifierad gård och korna går ute under fem månader. När korna kommer hem från betet tankas all data in i systemet.

– Det innebär att jag sparar mycket tid eftersom jag inte behöver vara ute i hagarna och brunstpassa under betesperioden, säger Frida.

Visade resultat fort

En annan fördel med SenseHub är att systemet är enkelt att anpassa och styra efter varje gårds besättning, mål och värden. Användarvänligheten är hög och det går fort att komma igång. Support finns tillgänglig på telefon.

– Har man robot och är lite teknikintresserad så vågar man klicka runt i systemet för att orientera sig. Dessutom finns en bra instruktionsbok på nätet och jag rekommenderar alla att få en genomgång om hur systemet fungerar. En representant för Växa Sverige guidade mig runt i systemet och lärde mig funktionerna. Det fungerade jättesmidigt, säger Frida.

Efter 13 år som lantbrukare är Frida van vid att nya system brukar ha en viss inkörningsperiod. Med SenseHub blev hon förvånad över hur snabbt systemet började visa resultat.

– Det är ändå levande individer vi jobbar med och när man installerar nya tekniska system så brukar det ta tid innan man ser en effekt. Men här hittade systemet väldigt snabbt precis det vi ville att det skulle hitta och vi kunde räkna hem den här investeringen flera månader fortare än vi hade trott. SenseHub lönar sig absolut även för mindre gårdar, säger Frida.

Fakta:

SenseHub är ett elektroniskt övervakningssystem för Mjölk- och Dikor, övervakningen sker 24/7. Systemet övervakar flera av kons funktioner till exempel idissling, olika typer av aktivitet, matintag och andning. SenseHub lär sig det enskilda djurets normala beteende, tolkar avvikelser och reagerar på dessa.

Du får larm om:

Brunstiga djur, och när i brunsten du skall seminera.

Vilka djur som bedöms ha hälsostörning och behöver extra uppmärksamhet

Hur grupper av djur reagerar på förändrade skötselrutiner eller tillfälliga störningar

Du väljer själv vilken nivå på information som passar dig, varje nivå byggs på med mer information.

START

Brunstövervakning och fruktsamhetsinformation.

ADVANCE

Hälsoövervakning av det individuella djurets hälso- och välmående, du får tidigt information om djur som behöver extra tillsyn.

PREMIUM

Information om hur grupper av djur reagerar över tid på störningar, ändringar i rutiner och värmestress.

SenseHub består av:

En transponder som sätts på djuret, du kan välja mellan öronmärke eller halstransponder

En Controller, som är antenn och datainsamlare och täcker ett område på 500X200 meter

Du läser av informationen via PC, platta och mobiltelefon

Om du har flera ladugårdar finns möjlighet till seriekoppling