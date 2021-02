Ny teknik ska löna sig

INNEHÅLL FRÅN HENCOL

Företaget Hesselby Lantbruk drivs sedan 2015 av Tobias Larsson tillsammans med sin sambo Camilla. I företaget jobbar två heltidsanställda och Tobias pappa Kjell. Under dessa år har djurantalet ökat ifrån 180st mjölkras tjurar och stutar till dagsläget 400st.

Hesselby lantbruk köper alla kalvar från två mjölkgårdar och djuren är 14 dagar när de kommer till gården. På Hesselby bedriver man också växtodling och utför lantbruksentreprenad.

– Vårt mål är nu att trimma produktionen ytterligare under 2021 och försöka finjustera olika delar i verksamheten. Samtidigt som vi kommer börja att titta på olika lösningar för att kunna utöka verksamheten ytterligare de närmaste åren, säger Tobias.

Vilka är era utmaningarna inom nötköttsproduktion?

Att producera fram ett så bra kött till så låga kostnader som möjligt.

Vi kommer få det svårare att hitta personal som vill och kan jobba övertid mm.

Frågan är om vi skall hålla hagmarker öppna eller är det mera lönsamt att plantera skog på dem.

Vad var det som gjorde att Ni valde Hencol’s lösning?

– Vi vill kunna på ett enkelt sätt planera slakten långt i förväg och tillsammans ha en bra dialog med slakteriet för att de skall kunna planera när djuren är slaktmogna. Vi vill också kunna erbjuda slakteriet en mera exakt slaktvikt om så efterfrågas jämfört med dagens spann där vi får leverera emellan 300-425kg i slaktvikt.

– Hencol’s upplägg är enkelt där dom ansvarar för installation, igångkörning, uppkoppling etc. Hencol tar ett helhetsansvar för tekniken och ser till att den automatiska viktinsamlingen fungerar. Vi kan fokusera på annat. Sen hyr vi utrustningen, så med andra ord behövde inga tunga investeringar göras, fortsätter Tobias.

Hur gick installationen?

– Personal från Hencol var här under en eftermiddag. Vågstationen lyftes in i boxen och vi bultade den i betonggolvet. Vågstationen kopplades upp mot Hencol nätverket som också installerats och sen var den igång.

Inget stall är det andra likt!

Med Hencol’s teknik är inte layouten ett hinder för att hitta en bra våg placering.

– Eftersom vi i dagsläget bara har djupströbäddar så var funderingarna vart man placerar vågstationen bäst. Vi har valt att ställa vågstationen i en utav grupperna i djupströbädden. Sedan kan djuren gå in i vågen och slicka på en saltsten, klia sig mot en borste och sedan får djuret backa ut. Väldigt enkelt och djuren gillar det. Det är ofta kö till vågstationen.

Nu har ni kört systemet i ett par månader – hur har den automatiska vägningen fungerat?

– Det är en riktigt kanongrej! Det är lugnt och skönt och djuren går in i vågstationen helt på egen hand. Vi har provat att släppa in 20 djur i gruppen där vågen är och sedan går de i ca 1-2 veckor och sedan har vi bytt grupp. T.ex. kan en tjur på ett dygn vara inne 20 gånger i vågstationen. Vi har fått 10 339 viktregistreringar på två månader, säger Tobias.

Ny teknik ska löna sig

Vilka mervärden har tekniken och informationen gett er såhär långt?

– Det är väldig skönt att ha med sig allt i telefonen och att även de anställda kan logga in och se all information när man vill. När vi senare i vinter hunnit väga större delen utav besättningen kommer det bli väldigt mycket enklare med slaktplaneringen. Slaktutbytet och klassning kommer automatiskt in i systemet, skönt att ha allt på ett ställe.

– Det ska även bli intressant att väga alla djuren som skall ut på bete i vår och jämföra med vikten vid intaget i höst. Hitintills har det blivit lättare att hitta individer som växer lite fortare i olika grupper och kunna plocka ut dem i rätt tid till slakt. Vi kan enkelt gruppera djuren i grupper och se det i systemet. Den dagliga tillväxten och uträkningar i tillväxttakten ser man enkelt i djurlistan och på individnivå.

