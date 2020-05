Innehåll från DeLaval

Stjernsunds Gård har nu plats för 200 dikor med kalvar. De föder upp kalvarna till slakt och rekrytering. Isabell Gilbertsson och Oskar Johansson driver gården och arbetar mycket med att effektivisera arbetet. Ett område där de automatiserat och på så sätt nått bättre resultat är utfodringen.

Tidigare utfodrades djuren på ett körbart foderbord i mitten av stallet. Efter den senaste ombyggnationen är de 100 meter långa foderborden istället placerade på utsidan av stallet, ett längs varje långsida och gödselskrapor håller rent i gången framför foderbordet.

OptiDuo spar arbetstid och ger ökat foderintag

I samband med byggplanerna fick Isabell och Oskar höra talas om DeLaval OptiDuo™, roboten som både skjuter fram och mixar om fodret på foderbordet. Det tyckte de lät intressant eftersom de har som målsättning att djuren ska ha tillgång till foder dygnet runt. De kör ut foder en gång per dag och tidigare har de försökt putta fram fodret ett par gånger per dag med hjälp av däck som de fram på lastmaskinen. Resultatet blev inte tillfredsställande. Fodret hamnade ofta ojämnt längs foderbordet och det blev för hårt packat. Djuren sorterade ut de det gillade bäst och det blev spill.

Efter en säsong med DeLaval OptiDuo™ konstaterar de flera fördelar. För det första går OptiDuo med automatik och behöver inte övervakas, tack vare det sparar familjen ca en timmes arbetstid per dag. För det andra kan de bestämma hur ofta OptiDuon ska gå. Just nu går den fyra gånger per dygn. Det är oftare än vad de själva skulle haft tid att köra fram foder och det gör att djuren verkligen får en jämn tillgång till foder över dygnet. OptiDuo mixar om fodret så att det är luftigt och aptitligt. Det har gjort att djuren är lugnare och att de äter ca 15% mer foder än tidigare vilket i sin tur har positiv inverkan på tillväxten.

– Det var en lönsam investering för oss även om den bara används under vinterhalvåret eftersom djuren går ut på bete hela sommaren, avslutar Isabell.

