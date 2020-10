INNEHÅLL FRÅN SKIRA

Skira är den digitala handelsplatsen för spannmål, proteingrödor och oljeväxter. Handelsplatsen ger trygghet till både säljare och köpare genom att sköta allt det administrativa som exempelvis att ordna med det bästa transportpriset, eventuell kvalitetsreglering, samt smidig fakturering. De håller parterna informerade om senaste statusen kring ett parti, både direkt digitalt och på telefon. På plattformen kan man köpa och sälja torkade och otorkade varor med både lång leveranstid men också varor som behöver hämtas direkt under skörd.

Edvard Thunell som driver Hedenlunda Gård utanför Flen, mitt i Sörmland, har under året använt Skira 12 gånger hittills för spannmålsinköp. Edvard har cirka 350 årskor för konventionell mjölkproduktion samt tjurar för nötproduktion, vilket gör att stora mängder foder med hög kvalitet behöver köpas in under året. Han testade tjänsten efter att ha fått den rekommenderad, hittade ett bra parti nära honom och sedan har det bara rullat på.

– När jag lagt det högsta budet så får jag mail och telefonsamtal där vi diskuterar transporten. Vissa partier som jag köpt har haft längre leveransperiod så jag har inte behövt ta emot allting på en gång, vilket varit väldigt smidigt, förklarar Edvard.

Användandet av leveransperioder är central på Skira, så att man kan både köpa och sälja spannmål samt få det levererat när det bäst passar parterna.

Man ser exakt vad det kommer att kosta och det sparar tid och arbete

På Skira visas samtliga kostnader tydligt och det är kostnadsfritt att använda tjänsten tills det faktiskt blir affär. Som säljare kan man testa och se vad köpare på marknaden är villiga att betala för sitt parti och köpare kan vara med och buda, blir det inte affär kostar det ingenting.

– Jag tycker att det är smidigt och enkelt att göra affärer genom Skira, framförallt med transporterna. Jag tittar vad transportkostnaderna och analyskostnaderna blir och man ser exakt vad det kommer att kosta. Jag vet att det kommer att fungera och det sparar mycket arbete med att själv inte behöva organisera sådana saker, säger Edvard.

Skira erbjuder bästa möjliga service kring de delar som är jobbiga med spannmålshandeln. Undersökningar som företaget har gjort visar att användarna som gör affär via plattformen i snitt gett betyget 9.1 (av 10) för tjänsten i sin helhet.

– Vi jobbar hårt med att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen efter en avslutad affär, berättar Jacob Morén som är leveransansvarig på Skira. Det kan handla om priset på transporten, analyssvar och kvalitetsregleringar, betalninglösningar men också se till så vi har rätt information kring utlastnings- och lossningarmöjligheter. Vi samarbetar tätt med de ledande åkerierna för flak- och bulklastbilstransporter och i dagsläget har vi över 500 analyskuvert ute hos säljande lantbrukare som är påväg in till vårt partner-laboratorie.

Leverans-teamet på Skira består av Jacob Morén, Felicia Bittmann och Gustaf Alvin.

Eftersom Skira jobbar mycket digitalt, kan informationen snabbt och effektivt delas vilket uppskattas av användarna.

– Några dagar efter man mottagit ett lass får man ett mail med analysrapporten och därefter kommer en prisreglering att ske, utefter analysen. Under hela processen får man tydlig information hela tiden, så man vet hur man ligger till. Exempevis ringer alltid åkeriet ett par dagar innan och ett par timmar innan de kommer, berättar Edvard.

Har tjänat 100 000 kr genom att använda Skira

Genom Skira kan varan gå direkt mellan köpare och säljare, dessutom mellanlagrar inte Skira spannmålen vilket gör det möjligt att mer pengar stannar hos köparna och säljarna.

“Jag skulle uppskatta att jag genom att handla med Skira sista året tjänat 100 000 kr jämfört med om hade gjort affärer med den största aktören på marknaden.”, avslutar Edvard.

Edvard Thunell har tjänat mycket pengar och sparat arbete på att använda Skira under året.

