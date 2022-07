Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ser därför med oro på den inhemska aningslösa exploateringen av värdefull odlingsmark vid till exempel infrastruktursatsningar som trafikleder och logistikcentraler. Inte minst försvinner åkrar i södra Sverige, där en stor del av jordbruksmarken räknas till världens mest fruktbara.

Per invånare har Sverige fem gånger större areal under asfalt och betong jämfört med Centraleuropa. Delvis förståeligt i ett glest befolkat land med omfattande vägnät. Men varför har vi lagt fem gånger mer mark per person under kommersiella shoppingcentra än till exempel Tyskland?

Enligt Miljöbalken 3:4 är det förbjudet att bebygga brukningsvärd jordbruksmark om inte väsentliga samhällsintressen kräver det och det samtidigt inte finns någon alternativ mark att tillgå. Men varken kommuner eller markexploatörer är tvungna att själva bedöma om de riskerar konflikt med svenska riksintressen, eller för den delen globala samhällsintressen.

Enligt Plan- och bygglagen prövas en detaljplan av Mark- och miljödomstolen först när en fastighetsägare som bedöms vara sakägare överklagar planen, och efter det att den antagits av kommunalfullmäktige. Vi anser att denna skyddsmekanism är alltför svag och menar att staten, som företräder ett bredare samhällsintresse, borde kunna betraktas som sakägare i fall som dessa.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår KSLA att regeringen utan dröjsmål tillsätter en utredning om skarpare lagstiftning till skydd för odlingsjorden. Klockan är dock redan 5 över 12.

I avvaktan på ett starkare lagstöd, bör därför en nollvision för byggande på åkermark införas för hela landet. En vision även i linje med ambitionen att stärka Sveriges livsmedelsberedskap.

Det kan vara svårt att föreställa sig vilka krav som ställs på jordens jordar för att 2050 klara livsmedelsförsörjningen till kanske två miljarder fler människor på ett långsiktigt hållbart sätt och i en fossilfri ekonomi. Man kan svårligen tänka sig samhällsintressen viktigare än att skydda den odlingsvärda jorden för hållbar produktion av högvärdiga grödor. Såväl globalt som regionalt och lokalt. Något som dessvärre ställts i blixtbelysning av den katastrof som nu drabbar ett av våra östliga grannländer.

För Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien:

Jan Fryk

Preses

Lena Ingvarsson

Vice preses

Eva Pettersson

Akademisekreterare och vd

Bengt-Olov Gunnarsson

Avd. ordförande jordbruksavdelningen