Ändrade villkor för Stomp

Det var i början av året som LRF fick dispensen för Stomp. Men dispensen var villkorad något LRF överklagade eftersom de menade att dispensen var verkningslös vid bara en behandling.



Nu har Kemikalieinspektionen ändrat sig och tagit bort det tidigare villkoret om att max en behandling får utföras per gröda.



Villkoret ersätts med att den sammanlagda dosen inte får överstiga 1,8 liter Stomp SC per hektar och gröda, vilket gör att odlare som vill använda växtskyddsmedlet inte är begränsad till en behandling per gröda. ATL.nu