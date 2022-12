Andra stora traktorstölden i höst

Den här gången är det två begagnade Massey Ferguson som stulits från GJ Maskin i Ulricehamn. En MF 5455 av från 2007 och en MF 5420 från 2013 som var skogsbyggd. Tillsammans ligger värdet på en dryg miljon kronor.

Traktorerna var redan sålda och skulle levereras till kunderna, en i dag och en nästa vecka. Tjuvarna verkar ha jobbat effektivt och målmedvetet.– De har brutit upp den ena grinden på något sätt och gått in på gården. De har tjuvkopplat traktorerna på något sätt och använt vår lastramp för att lasta dem. De har använt en tredje traktor också, men den har de inte fått med sig, säger Claes Ekbom, platschef på GJ Maskin i Ulricehamn.Det här är dessutom andra gången på kort tid som GJ Maskin utsätts för stora stölder. Natten mellan den 24 och den 25 september i år stals En begagnad Valtra A75 och en ny Massey Ferguson 5610. Överraskande nog fick Claes Ekbom så sent som i går ett mejl från polisen i Warzawa att Valtran var återfunnen.– Nu trodde man ju att det var lugnt, och sen händer det igen, säger Claes Ekbom.Tillvägagångssättet i september var i princip det samma som nu, förutom att man då tryckte in en annan grind något våldsammare. Värdet på traktorerna som stulits i september var något högre eftersom den ena traktorn var ny. Vid det tillfället stals också diesel.Efter stölden i september har företaget byggt om grindarna och beställt övervakningskameror som inte levererats ännu. Rörelsedetektorer är en annan möjlighet för att förbättra säkerheten.– Det pratas också om gps-sändare, men enligt polisen är de inte till mycket hjälp eftersom tjuvarna har sändare som stör ut signalen, säger Ekbom.Även andra traktorförsäljare i trakten har drabbats av stölder under senare tid, och frustrationen är så klart stor.– Det vore bra om man kunde få i gång någon slags samverkan kring det här i Sverige, problemet är inte lokalt. Det är verkligen önskvärt att folk är observanta och kontaktar polisen om de ser något som ser misstänkt ut, säger Ekbom.