Andra avverkningen i blädningsförsök

Staffan Öberg på Skogsstyrelsen i Vilhelmina säger till P4 Västerbotten att virkesförrådet återhämtat sig sedan den första avverkningen 1989. Avverkningen som sker med skördare i vinter ska bli lika stor.

Någon större inväxning av nya granar har inte skett ännu, så det går inte att säga att blädningsmetoden fungerar hur länge som helst på just det här stället. Enligt Staffan Öberg ska blädningen ses som ett rent produktionsförsök, men att det är uppenbart att blädningen ha miljömässiga vinster och är bättre för rennäringen.Idag 25 år senare går man in med skördare för andra gången och kan hugga lika mycket igen.Försöket kom till efter protester mot avverkning av granskogarna vid sjön Bielite. Teknikutvecklingen gör det också lättare att gå in med en skördare i dag än för 25 år sedan.Den som praktiserar blädningsbruk har hela tiden alla storlekar av träd representerade i hela skogen hela tiden.