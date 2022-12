Andelsjordbruk ger mer lokalproducerad mat

Vi har ett grundläggande problem inom den svenska livsmedelsproduktionen. Priserna, och därmed lönsamheten, avgörs av världsmarknadspriser där vi konkurrerar med låglöneländer.

Men måste vi verkligen det? Inom projektet Grön produktion, som ingår i Mistra Urban Futures arbete för hållbar stadsutveckling, har vi tittat på andelsjordbruk som ett alternativ.Supported Agriculture (CSA), är vanligt i stora delar av världen. Affärsmodellen har vuxit fram genom att konsumenter aktivt har stöttat en producent för att få tillgång till lokalt producerad mat.Kostnaderna för produktionen, inklusive arbetstid, och skörden delas upp i andelar som säljs och betalas i förväg genom ett direktavtal mellan producent och konsument.säkras avsättningen och intäkterna kan användas till löner och insatsmedel, vilket ger utrymme för producenten att fokusera på kvalitet och nöjda kunder i stället för på maximering av produktion och försäljning. Det nära samarbetet skapar relationer, ömsesidig respekt och ökad kunskap.Över hela världen finns företag som framgångsrikt jobbar enligt den här affärsmodellen. I Sverige finns bara en handfull.Inom projektet Grön produktion har vi träffat producenter och konsumenter som är intresserade av närmare samarbete – det vill säga intresset finns, men det verkar vara svårt att komma i gång. Vem efterfrågar en tjänst som inte finns? Och vem erbjuder en tjänst som inte efterfrågas? Det tar tid att hitta nya vägar och att bryta invanda tankemönster.flera vinster med andelsjordbruk. Modellen eliminerar mellanled. Grossister och butiker i all ära, men via konventionella försäljningskanaler går endast 20 till 40 procent av det konsumenten betalar för sin mat tillbaka till producenten. Med en lokal bas och minimerad tid för försäljning kan logistik och andra praktiska detaljer lösas.I många länder ingår något slags engagemang eller åtagande i andelsköpet, det kan röra sig om allt från arbetsdagar till samordning av leveranser. Givetvis ska vi inte bortse ifrån merarbetet i mötet och samarbetet med kunden, eller den lägre effektiviteten i en småskalig och diversifierad odling.Men för den som vill producera och leverera ett diversifierat utbud av livsmedel direkt till sina kunder fungerar inte dagens standardiserade försäljningskanaler.tiden att även svenska konsumenter erbjuds att köpa lokal mat från en egen bonde. Vi har under många år haft en internationell fairtrade-märkning där producenten försäkras en skälig inkomst.Det är minst lika viktigt att branschen här hemma kan ta tillräckligt mycket betalt för att få en bra situation. Vi tycker att det nu är hög tid att även sälja enligt en modell som möjliggör långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet.Johanna Anderssonprojektledare Grön produktionIVL Svenska Miljöinstitutet Lina Wejdmarkprojektdeltagare Grön produktion och projektledare för Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedelLänsstyrelsen Västra Götaland