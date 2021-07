Amerikansk låda i svensk timmerbil

Ur Boggi nummer 9 2009

Under Mantorp Trucking Festival i slutet av augusti visade växellådstillverkaren Allison Transmission upp världens första Volvo FH16 med Allison helautomat. Det är en 250 tons tungdragare, 8x4 i vilken man låtit montera in en Allisons 4700. Bilen är nu kapabel att starta från stillastående i åtta procents uppförslut med 250 tons totalvikt och sedan växla upp utan att tappa vare sig drivkraft eller turbotryck. Den klarar dessutom att göra om detta med 130 tons totalvikt i 17 procent stigning, skriver Allison i ett pressmeddelande.

SM Transmission i Bollebygd har stått för installationen av den nya automatlådan. Vemservice i Vemdalen har svarat för övrig påbyggnation.



Allison 4700 har sju växlar via en 20 centimeters modul med plats för en extremt låg mekanisk krypväxel. Arrangemanget växlar ned sju gånger, bakaxeln med navreduktion har 5:41 i utväxling. Momentomvandlaren tar ned kraften ytterligare cirka två gånger för maximal startbarhet.



Utvecklingen går mot allt mer effekt- och vridmomentstarka motorer i tungdragarna. Därför är momentomvandlare ett måste, liksom navreduktion.



-Vi har tidigare levererat en motsvarande lösning i en Scania R620 tungdragare till Norge med utmärkt resultat. Vi tror på att kombinera våra produkter med moderna lastbilar för optimerade tungtransporter, säger Jan-Erik Eskilsby vid Allison.



Volvobilen ägs av Wallner Specialtransporter i Falun.



-Vid riktigt tung last tappar automatiserade manuella växellådor (AMT) precis som en vanlig manuell låda både moment och kraft under själva växlingen när motorn gör uppehåll för nästa växel, säger Mikael Wallner som är vd för Specialtransporter.



-Vid höga tågvikter håller de inte måttet. Speciellt i igångsättningsögonblicket när fordonet ska börja rulla är det extra kritiskt. Skulle det dessutom vara uppförslut kan resultatet bli slirande kopplingslameller. I värsta fall kan kopplingen börja brinna, fortsätter Mikael Wallner.



Allison visade även upp Sveriges första tunga skogsbil, en Scania R480 6x4 med släp och 60 tons totalvikt med hel­automatisk växellåda.