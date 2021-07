Alpcot Agro slutfört skörden

Företaget som investerar i bland annat rysk jordbruksmark har avslutat skörden av 34 600 hektar höstvete, med en genomsnittlig bruttoavkastning om 1,73 ton per hektar, meddelar företaget.



För vårvete ligger bruttoavkastningen på 1,23 och för korn 2,24 ton per hektar. Avkastningen har påverkats negativt av vintern och sedan torkan i sommar. Bruttoavkastningen för höstraps ligger på 1,94 ton och vårraps på 0,90 ton per hektar. ATL.nu