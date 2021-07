Alpcot Agro kan ta över BBAH

Under hösten har det numera börsnoterade Alpcot Agro gjort en noggrann studie av BBAH. Inget oroväckande som ändrar intresset för att via BBAH ta sig in i Kaliningrad verkar ha framkommit. Arbetet fortsätter enligt plan. Men avgörandet ligger förstås hos BBAH. Konkursförvaltaren Peter Smedman räknar med att lägga fram ett beslutsunderlag för BBAH:s extrastämma den 30 november.



Alpcot Agro har sedan i somras visat intresse för att komplettera sin satsning i svartjordbältet med en inbrytning i den ryska enklaven Kaliningrad. Alpcot Agros vd Björn Lindström har tidigare motiverat intresset med möjligheterna att exportera till Sverige, Danmark och andra länder runt Östersjön.



Björn Lindströms bedömning av en affär är att konceptet för BBAH håller även i framtiden.

- Det är lägre inhemska spannmålspriser i Ryssland , därför är det intressant att få jordbruksmark i Kaliningrad där man kan sälja på export i stället.



Alpcot Agro introducerades på Stockholmsbörsens lista Firth North den 19 oktober. Till en början låg kursen på cirka 25 kronor men har nu sjunkit till 18,50 kronor.Dan Birgerson