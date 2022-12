Alltför stor brådska sänkte skördarna

Rapporter om skördeläget annorstädes, exempelvis i Norrland, med uttalande som ”det är en månad kvar till skörd” inger verkligen respekt för de betingelser jordbruket har att verka under där.

mumlar någonting om hur dåligt det är och kör ihop sig när det ska tröskas, tas upp potatis och betor allt på samma gång. De nordliga jordbrukarna måste vara tappra optimister, som inte räds en spannmålsskörd i oktober.jordbruket verkligen kunnat glädja sig åt höga skördenivåer, vilket är väldigt glädjande då det trots allt är kilona eller tonnen som betyder mest för vad som kommer att stå under strecket. Inte riktigt alla har dock bärgat silosprängarskördar och dessvärre beror nog detta till en hel del på en iver att göra allt så fort och så tidigt det bara går.höstsäden hade nog kunnat bli ännu bättre om den inte drabbats av all rödsotsvirus. Kvaliteten (proteinhalten) i stråsäden hade nog också kunnat bli mycket bättre om en del kväve sparats till senare.de stora arealer som ska hinnas sås så borde det ändå framföras att tidig sådd utgör en stor risk som måste kunna hanteras. I höstgrödor gäller det den ökande utvintringsrisken, för kraftig tillväxt, samt att svampar och ohyra får längre tid att härja.det växtnäringstillförseln, där tricket ligger i att få näringen till kärnan och inte till en massa halm.Den i framtiden framgångsrike jordbrukaren kommer betydligt mer att behöva anpassa insatserna efter aktuell situation och lämna det standardupplägg som i dag ofta körs över hela linjen.i dagens tidning att matpriserna ökar i Sverige medan de minskar utrikes. Märkligt att det svenska lantbruket inte direkt lagt märke till detta.En travestering av Marcellus i Hamlet kan komma till pass: “Something is rotten in the state of the Swedish food industry”.