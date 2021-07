Allt fler väljer att teckna depåavtal

De låga spannmålspriserna under årets skördeperiod gjorde att många lantbrukare avvaktade med att sälja sin vara. I stället var det många som tecknade depåavtal hos Lantmännen för att kunna sälja vid ett senare tillfälle.



Enligt Mikael Jeppsson, chef för Handel på Lantmänen Lantbruk är det många som har tjänat på det, trots att lagringen kostar 95 kronor per ton.

- Priset är högre idag än om du tar det priset som gällde under skörd plus 95 kronor per ton. Så många som har depåavtal har tjänat på det, säger han.



Genom att teckna depåavtalet som Lantmännen lanserade förra året kan lantbrukaren vänta med att sälja sin vara.





Tjänade tio öre

Hälften poolpris

Vetepriset vid skörd låg på 90-95 öre per kilo och idag kan man prissäkra till en nivå på 1,15 kronor per kilo. En lantbrukare med depåavtal som säkrat priset nu har därmed tjänat drygt en tioöring per kilo jämfört med spontanleverans.I jämförelse med poolpris 1 ger prissäkring fem öre mer per kilo.Ungefär hälften av volymen Lantmännen tog emot såldes till poolpris i år, vilket var cirka 15 procent mer än förra året. Den andra hälften utgörs av depåavtal, spot- och terminspris och spontanleverans med en sjättedel av totalvolymen var.- Vi har fler lantbrukare som säljer på termin när vi har stigande priser och fler som hoppar på poolen när vi har sjunkande priser, säger Mikael Jeppsson.Lantbrukare är mer aktiva när det gäller hur de säljer sin vara i dag jämfört med tidigare, enligt honom.- En stor del av lantbrukarna är mycket mer på hugget idag att sälja varan när de tycker att priset är rätt utifrån deras kalkyl.Tove Nilsson