Allt fler mister körkortet

Det drogs in cirka 1 800 körkort om året i början av 1990-talet av medicinska skäl, eller för att personer inte lämnat in läkarintyg eller saknade förarprov. I fjol återkallades 6 500 körkort.



Den främsta orsaken till ökningen av indragna körkort är enligt Transportstyrelsen den växande medvetenheten bland läkarkåren om de skyldigheter man har att ingripa när man märker att någon är olämplig som bilförare.



Det blir nu ännu lättare att dra in körkortet efter en lagändring som antagits av riksdagen. Nu ska icke lämpliga förare anmälas till Transportstyrelsen.ATL.nu