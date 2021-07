Allt fler gårdar till salu - och priset går upp

Marknadsaktörerna i Lantmäteriets enkät vittnar om en ökande efterfrågan på fastigheter i norra Sverige, medan utbudet framför allt ökar i Götaland och Mälardalsregionen. Det ökade utbudet gäller framför allt fastigheter med lantbruk. Efterfrågan gäller framför allt skogsfastigheter.



Priset för en normalt sammansatt skogsfastighet har sedan i våras stigit i Götaland, Mälardalsregionen samt området inkluderande Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

För Norrlands kustland respektive inland kan inga förändringar bekräftas utifrån enkätunderlaget.



Skogspriserna varierar från rekordnivån cirka 520 kronor skogskubikmeten eller 70 800 kronor per hektar i Götaland till cirka 270 kronor kubiken eller 31 000 kronor per hektar i Norrlands inland.



När det gäller åkermark varierar priset från i medel 240 000 kronor hektaret i Götaland till 50 000 kronor i Norrland.

Betesmarken varierar mellan 60 000 kronor per hektar till 35 000 kronor. Torbjörn Esping