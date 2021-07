Allt färre kor i Sverige

Enligt siffror från den så kallade kokontrollen, där 85 procent av alla svenska mjölkkor är registrerade, har antalet kor minskat med 9 531 under det senaste kontrollåret som sträcker sig från 1 september till 31 augusti. Minskningen motsvarar 3,3 procent av det totala koantalet.



- Det är naturligtvis en bekymmersam situation. Vi hinner inte bygga nya stallar i samma takt som äldre gårdar avvecklas. Många mjölkföretagare står inför ett vägval om de ska våga satsa när det nu ljusnar efter en period av dålig lönsamhet, säger Jakob Söderberg, chef för Mjölkföretagande på Svensk Mjölk i ett pressmeddelande.



Samtidigt fortsätter strukturomvandlingen i Mjölksverige. Gårdarna blir större och färre. Medelbesättningen har nu 64,1 kor, vilket är en ökning med 2,4 kor och antalet besättningar har minskat från 4 622 till 4 302. Flest kor per gård har man i Halland, Skåne och Kalmarområdet.



Under kontrollåret har även den genomsnittliga mjölkavkastningen per ko gått ned med 18 kilo till 9 468 kilo energikorrigerad mjölk per ko och år. Det kan bero på att man i många områden har haft problem med dåligt grovfoder, enligt Nils-Erik Larsson, ansvarig för kokontrollen på Svensk Mjölk. ATL.nu