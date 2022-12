Allt färre budar vid upphandling

Mellan 2012 och 2013 var minskningen 12 procent, från ett snitt på 5,4 företag per anbud till 4,7, enligt statistik från programvarubolaget Visma.

"Negativ trend"

Enorma belopp

Peab och NCC tar för sig

– Vi ser en negativ trend i att allt färre företag lämnar anbud. I många upphandlingar är det endast ett enda företag som lämnar anbud, vilket gör att konkurrensen sätts ur spel, Daniel de Sousa, vd på Visma Commerce, i ett pressmeddelande.Under 2013 publicerades offentliga upphandlingar till ett uppskattat värde av 600 miljarder kronor, fördelat på 19 885 upphandlingar.Trots att det finns enorma pengar i potten deltog i genomsnitt bara 4,7 företag per upphandling under 2013, en minskning med 12 procent från 2012.Skillnaderna mellan länen är dock stor. Upphandlingarna i Östergötland får flest anbud. Där deltar i snitt 5,3 företag per upphandling.På andra plats kommer Stockholms län, med ett snitt på 5,1 företag.Västerbotten och Norrbotten ligger i botten, med 3,5 respektive 3,6 företag per anbud.I 19 av Sveriges 21 län är det företag i bygg- och anläggningsbranschen som lämnar flest anbud. Såväl Peab som NCC utmärker sig i detta sammanhang.Det är även i bygg- och anläggningsbranschen som flest upphandlingar publiceras, vilket är en förklaring till varför de företagen dominerar.– Om fler företag skulle ta för sig och lämna anbud skulle de få tävla om samhällets inköp, samtidigt som skattepengarna kan användas på ett klokt sätt, säger Daniel de Sousa.