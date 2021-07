Allt eller inget för Arla

- Vi behöver all mjölk vi kan få men vi är inte beredda att ta emot splitleverantörer. Vi välkomnar mer mjölk men vill helst få det via fullvärdiga medlemskap, säger Christer Åberg, Arlas Sverigechef sedan tre månader.



Arla Foods har ungefär tio så kallade split-leverantörer och tappar i februari hälften av invägningen från en av sina största leverantörer, bröderna Kjell och Per Sandahl utanför Vetlanda, som delar (splittar) sin invägning på fem miljoner kilo mellan Arla Foods och Skånemejerier.



De Arla-medlemmar som nu delar sin mjölk mellan olika mejerier löper ingen risk att få lämna Arla, menar Christer Åberg.

- Nej, absolut inte. Der har rätt att leverera 50 procent av sin volym på split.



Teoretiskt sett kan Arla Foods tappa hälften av sin invägning, cirka en miljard kilo, till split-leveranser. Bolaget har inga andra kontraktsformer som binder upp leverantörerna utan det är medlemskapet stadgar som gäller.

- Varje medlem har rätt att leverera 50 procent av sin volym på split enligt gällande avtal och för det krävs bara att de anmäler det minst sex veckor innan.



Arla Foods svenska invägning föll i takt med marknaden i fjol och man tappade 2,5 procent av invägningen, som uppgick till 1,9 miljarder kilo.



Christer Åberg medger att det är en ny marknadsbild som håller på att målas upp på den svenska mejerimarknaden och att det blir allt viktigare för mejerierna att arbeta mer mot leverantörerna, inte bara när det gäller ett så högt avräkningspris som möjligt utan även för att förklara strategin.



- Lokalproducerat är en viktig marknad, men för oss kommer det förbli en nischmarknad. Det är viktigt att medlemmarna förstår detta och vi tycker att vi fått acceptans för det, säger Christer Åberg efter att åkt runt på ett antal medlemsmöten för att förklara den internationella och svenska strategin med högsta Arla-ledningen.



Mötena i bland annat Växjö var ett sätt för Arla Foods att bemöta de samlingar av Arla-medlemmar som Skånemejerier genomfört och som de nu följer upp med en andra runda, blanda annat i Växjö där man tidigare samlade 200 intresserade Arla-bönder. Hur många som väljer att gå över till Skånemejerier får vi veta i slutet av februari. Jerry Simonsson