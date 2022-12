Allt billigare massaved

Året har börjat bra för massaproducenterna.

Den globala massaproduktionen var åtta procent högre jämfört med för ett år sedan. Samtidigt har den stärkta dollarn gjort att massaveden blivit billigare räknat i amerikanska dollar på alla stora marknader i världen, rapporterar det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.Det globala prisindexet för barrfiber SFPI gick ner till 92,40 dollar under första kvartalet i år, vilket betyder att indexet är på sin lägsta nivå sedan 2009.Den största prisnedgången var i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Tyskland, Frankrike och Brasilien.De globala timmerpriserna steg visserligen i lokala valutor under det första kvartalet i år, men gick ner räknat i dollar.Det globala prisindexet för sågtimmer GSPI är på sin lägsta nivå sedan det tredje kvartalet 2009.Den globala handeln med trävaror fortsatte att öka i början av 2015 och var nästan tio procent högre jämfört med första kvartalet 2014.Handeln var mest intensiv i Nordamerika och Västeuropa, medan importen till Asien gick ner. Efterfrågan på barrträvaror i Kina har dock ökat senare under våren.Trävaruproduktionen i många länder är hög, vilket pressar priserna. Räknat i amerikanska dollar har trävarupriserna i Sverige gått ner med 22 procent och i Finland med 18 procent från augusti till februari. Nuvarande nivåer är de lägsta i båda länderna sedan 2009.Exporten av pellets från Nordamerika till Europa och Asien nådde rekordnivåer när den gick upp 22 procent under 2014 jämfört med 2013.