Alla lastbilar måste byta ut plogfästet

Den 1 november i år införs en ny EU-förordning som säger att alla nya medeltunga och tunga lastbilar måste ha system som varnar för kollision. Systemet består av en radar som sitter i grillen på lastbilen och som känner av framförvarande fordon.

Om föraren kommer för nära utlöser det ett ljud- och ljuslarm i hytten.De svenska plogbilarna har ett standardfäste, VV95, som blockerar radarn. Fästet är monterat på bilens ram och tas inte bort under vinterhalvåret då bilen även används för andra uppdrag förutom plogningen. Under sommarhalvåret plockas däremot fästet bort.Förordningen gäller för lastbilar sålda efter den 1 november och innebär att samtliga fästen i Sverige kommer att behöva bytas vartefter som fordonsflottan förnyas.Mählers, som är Sveriges största tillverkare av lastbilsplogar, har tillsammans med Volvo och Scania börjat experimentera med ett nytt fäste som inte ska störa radarn. Fästet är än så länge bara en prototyp.För att ramfästet inte ska störa radarn har stora delar av fästet flyttats över till plogen. Det innebär att även fästet på själva plogen måste byggas om. Man byter den bakersta fästplattan på plogen, där låskolvarna finns, och ersätter den med en annan konstruktion.Ingemar Nyberg är konstruktör på Mählers.– Man måste ju kunna åka in och hämta en plog på fem minuter och börja ploga. Så vi såg ingen möjlighet att behålla VV95, säger han och berättar att det med dagens system tar uppemot en timme att skruva bort fästet. Mählers koncentrerar sig först och främst på de två svenska lastbilsmärkena.– Det vi gör i dag är att leta efter bilar som kan köra prototypen av fästet under kommande säsong. Nästa utmaning blir att sälja in merkostnaden för åkarna. Köper man en ny plog kan man beställa den med det nya fästet, säger han.Mähler har ännu inte satt ett pris för det arbete och material som bytet medför.EU-förordningen är en lag som börjar gälla samtidigt i samtliga EU-länder.Det betyder att en stor mängd plogfästen måste byggas om, inte bara i Sverige. Varje land har sitt eget system för att fästa frontplogen. I Norge har man en Norge-platta, i Finland TL, i Tyskland DIN-plattan.Därtill har de olika lastbilsmärkena olika infästningar i ramen för fästet.Arbetet med att lösa situationen verkar ha kommit igång sent trots att införandet av förordningen varit känd sedan 2012.– Det är ett ganska stort beslut man fattat på EU. Alla nya lastbilar kommer att ha de här systemen, berättar Carl Johan Almqvist, säkerhetsdirektör på Volvo AB.Alla bilar som byggs nu av Volvo har systemet för kollisionsvarning samt varningssystem för filhållning, som också ingår i förordningen. Det innebär att bilen varnar om man börjar gå över filmarkeringarna.När man ska ploga slår man av radarn på de nya bilarna. Då förlorar man även en annan funktion, adaptiv farthållning.– Och det är ett väldigt uppskattat system idag, konstaterar Almqvist.Adaptiv farthållning betyder att bilen anpassar hastigheten efter framförvarande fordon.