Alla i Ronneby positiva till egen matlösning

Kommunens eget naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby i Blekinge ska producera tillräckligt med mat för att mätta skolbarn, dagisbarn och de som bor på kommunens äldreboenden.



Så ser visionen ut och tjänstemän jobbar nu med att ta fram siffror på hur mycket som måste investeras i slaktgrisstall, inköp av betesdjur och en total omställning till ekologisk produktion.



Naturbruksgymnasiets rektor Per Isaksson kläckte idén efter att i ATL ha läst om liknande planer i Rättviks kommun.



Varken han eller vapendragaren, den kommunala S-politikern Jan-Eric Wildros, tror att det ska bli några problem. Går allt i lås blir det lokalproducerad mjölk och kött i skolor och på äldreboenden från och med 1 januari 2011.

- Då blir det oxfilé. Man får väl planera in ett politikerbesök, säger Jan-Eric Wildros och skrattar.



Självhushållning är inte förbjudet och en kommun som producerar sitt eget kött och mjölk behöver inte göra offentliga upphandlingar. Att enskilda, privata lantbrukare och presumtiva leverantörer till kommunen skulle känna sig utestängda och trampade på tårna tror de inte.



Den ekologiska mjölkbonden Per Brunberg, Björketorps gård, är en av dem som skulle kunna ha anledning att slå bakut mot kommunens planer. Men det gör han inte.

- Så tänker inte jag. Jag tycker att det är en fantastiskt rolig idé.



Lika positiva är Carina Olsson, ordförande i LRF:s kommungrupp i Ronneby, och Gertrud Ivarsson, styrelseledamot i LRF Sydost. Visst kan det finnas lantbrukare som har invändningar mot vad som är på gång i Ronneby, menar de, men fördelarna väger tyngre än nackdelarna.

- Det har kommit snabbt det här. Jag måste säga att jag höjde på ögonbrynen när jag fick höra det och tänkte att det här är bra, säger Gertrud Ivarsson.



Både hon och Carina Olsson tycker att kommunens målsättning är bra. Att skolan snabbt ska nå de stora volymer som behövs, särskilt med tanke på tiden det tar att ställa om från konventionell grisuppfödning till ekologisk, är de mer tveksamma till.



Båda två säger att de kommer att ta upp kommunens satsning i sina respektive LRF-grupper vid kommande möten.

- Om någon vill angripa det så går det nog med tanke på de krångliga regler som finns kring exempelvis offentlig upphandling, säger Gertrud Ivarsson. Jan Olsson