Alla ägg i en Reko-korg

Potatis, morötter och ägg är de populäraste varorna på Reko-träffarna. Men även kött, bondost och produkter från lokala bagerier går att hitta.

Växande lönsamhet

Respons direkt från kunden

Carita Sundman säljer ekologiska ägg i Jakobstad och ibland i grannstaden Karleby, vilket innebär i snitt en försäljningskväll i veckan. Till kvällens träff har kunderna beställt 58 brickor ägg som väger drygt 1,6 kilo var. De betalar kunderna 10 euro styck för.– För oss har Reko-ringarna inneburit att vi har kunnat starta upp vår ekoäggproduktion. Men det är också dyrt med ekologiskt hönsfoder, säger Carita Sundman.Hon och sambon Tapio Huhtamäki lade för ett tag sedan ner sin mjölkproduktion. De hade några höns sedan tidigare, men så i vintras satsade de och köpte in drygt 400 hönor och tog med hönsen i den ekogranskade produktionen. Paret har även nötdjur, men på Reko-ringarna säljer de bara ägg. Försäljningen är så stor att hela produktionen går åt, ofta är efterfrågan faktiskt större än utbudet.– Våra ägg hittar du ingen annanstans, säger Carita Sundman.Andra producenter kombinerar Reko-träffarna med större försäljning till handeln. Tomas Jakobsson odlar ekologisk potatis som han säljer för 1 euro kilot. Det blir 30-40 cent mer per kilo än producentpriset från handeln. Den här kvällen har han med sig 790 kilo potatis, så det krävs en del förberedelser för att det ska gå lätt att hitta kundernas beställning innan pengar och potatis kan byta ägare.– Det tar rätt mycket tid att hålla reda på beställningarna, konstaterar han.Anna Jungarå säljer morötter från familjens ekologiska odling. Morötterna är efterfrågade och i kväll har hon har med sig över 400 kilo som också ska räcka till en annan träff i grannstaden Nykarleby senare under kvällen. Två kilos påsar går för fyra euro styck. – Det börjar löna sig nu, i början åkte vi hit för 50 kilo, säger hon.Anna besöker kontinuerligt en handfull Reko-ringar på omkringliggande orter. Hon lyfter också fram kundkontakten som en viktig del av arbetet. – Det är jätteroligt att få respons direkt från kunden att vi har goda morötter, säger hon.