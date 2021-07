Älgkrock mellan myndigheter

Just nu arbetar jordbruksdepartementet på en proposition som ska vara färdig senast den 23 mars. Den handlar om älgförvaltningen enligt den utredning som Maria Norrfalk lämnade in i slutet på förra året.



Utredningen har föreslagit två möjligheter att jaga älg. Dels jakt inom registrerade älgskötselområden och dels jakt på älgkalv under fem dagar för den som inte är med i en sådan jaktsamverkan.



Älgskötselområdena och samverkan ska bygga vidare på dagens älgskötselområden och de bör tåla en avskjutning om minst tio älgar per år och vara sammanhängande. Det ska alltså kunna vara flera älgskötselområden inom ett län.



Men samtidigt har miljödepartementet i slutet av december beslutat om en förordning om viltförvaltningsdelegationer.

Vem kommer att ha sista ordet när det till exempel gäller skötseln av älgstammen i ett län?

- Utredningens förslag är att besluten inte ska tas i viltförvaltningsdelegationerna utan i älgförvaltningsområdena, säger Magnus Kindbom, stabschef på jordbruksdepartementet.

- Delegationerna har beslutanderätt när det gäller att ta fram övergripande riktlinjer. Men jag tror inte det blir något stort problem utan man får försöka hitta någon lösning, säger Malin Wik, jurist på miljödepartementet.

Härje Rolfsson