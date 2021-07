Älgjägare attackerades av björn

Från Råneå i Norrbotten rapporterar Norrbottens-Kuriren om en dramatisk dag i skogen för älgjägaren Ove Lööw. När hunden skällde trodde han att det var en grävling under granen några meter bort. Men när han ställde sig upp för att ta bort hunden kom en björnhona på 120 kilo rusande "från ingenstans".



Ove Lööw lyckades skjuta ett skott från höften men ramlade samtidigt bakåt och blev liggande på rygg under björnen.

Då grep jakthunden in och började nafsa björnen i baken.

Björnhonan flydde från platsen men eftersom Ove Lööw var rädd att hon skadeskjutits kontaktade hans jaktlag en rutinerad björnjägare som kunde fälla henne några timmar senare.



Ove Lööw kommer att tänka sig för innan han smyger på ett ståndskall nästa gång.

- Jag kommer aldrig att gå så nära igen. Den läxan behöver man bara lära sig en gång, säger han till Norrbottens-Kuriren. ATL.nu