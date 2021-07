Älgar dör av svält

- De fettreserver som älgarna byggt upp har tagit slut nu. Det är fortfarande tid kvar innan snön tinar bort så att de kan äta. Det är nu och framöver som älgar kommer att dö. Stammen kommer att gå ned märkbart, säger Per Larsson, länsstyrelsens naturbevakare i norra Värmland till NWT.



Mängden snö har lett till att älgstammen koncentrerats till en liten yta, längs dalgångar där det finns mat.



Länsstyrelsen planerar inga insatser, men Per Persson hoppas att skogsbolagen kan göra sitt genom att be entreprenörer att lägga talltopparna vid sidan av vägen där de kör.



Till TT säger älgforskaren Göran Ericsson i Umeå att årets vinter varit hård för klövviltet på många håll i landet. ATL.nu