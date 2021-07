Alfa Laval höjer bud på Munters

Höjningen kommer efter att riskkapitalisten Nordic Capital lagt ett motbud på Munters på 73 kronor per aktie. Det fick Alfa Laval att höja sitt första bud på 68 kronor per aktie till 75 kronor per aktie.



Enligt Alfa Laval har Munters styrelse samt företagets två största ägare, Industrivärlden och Investment AB Latour, accepterat det höjda budet.



Men det kan komma fler motbud. Enligt TT utesluter Nordic Capital inte ytterligare en höjning. Bolaget har tio arbetsdagar på sig att komma med ett motbud.ATL.nu