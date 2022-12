Äkthetstrenden gör oss till lättledda offer

Utanför Halmstad i början på september huserar i tre dagar Sveriges riktiga matmaffia. Under livsmedelsdagarna i Tylösand träffas kvalitetschefer, nutritionister, utvecklare och säljare från alla stora, i Sverige verksamma, livsmedelsföretag.

Under några intensiva dagar lyssnas det på föredrag om mat och pratas, partajas och minglas oavbrutet. Ett av de sista föredragen höll Katrin Zytomierska.sig känd som skrikig och provocerande bloggare som lämnar ut det mesta om sig själv och sin man, och däremellan skriver elakheter om andra.Hon bor i Stockholms innerstad och har två barn med den likaledes kända flickfotografen Bingo Rimer. Hon lever ett liv som säkert avundas av en del, men som många skulle avfärda som sällsynt onaturligt och konstlat – kändisfester, ett integritetslöst blottande av sig själv och familjelivet, och ett ständigt fixande med kropp och utseende.stod denna drottning av tillfixat liv och pratade om vikten av äkthet och naturlighet. Men då handlade det om mat.Katrin Zytomierska har lanserat en egen matserie som går som tåget. Och från scenen basunerade hon ut att hennes mat minsann inte har några konstigheter i sig, inga läskiga e-nummer eller tillsatser.hälften bestod av framgångsrika e-nummer- och tillsatstillverkare, eftersom svensk livsmedelsindustri i all tysthet är mycket duktig på just det, visste inte riktigt om den skulle skratta eller gråta.mat är det orden naturlig och tillsatsfri som är ledorden just nu, och det utnyttjas skickligt av alla som vill sälja.Katrin Zytomierska kränger mat med mycket fett och inga kolhydrater, så kallad LCHF-mat. Huruvida det är naturligt eller inte att äta bröd utan mjöl eller pizza med mest frön och inget vete kan man ju fundera över. Och på vilket sätt helt vanlig citronsyra som har ett eget e-nummer är oäkta eller farligt kan man också grubbla på.och mormors hemlagad mat har gjort oss till lättledda offer. Och en skicklig livsmedelsindustri, som befriat oss alla från bördan att ständigt laga allt från grunden och oroas över matens riktiga farlighet, skåpas ut utan annan orsak än att vi tycker att begreppet e-nummer låter obehagligt.har 250 000 läsare på en vecka är det många som får sig till livs att det äkta livet är att blogga om hur man snabbast blir smal och snygg, medan man står och lagar sin egen "naturliga mat" fri från kolhydrater, fylld med fett men helt förskonad från e-nummer. Medan Katrin packade ihop för att åka hem till Stockholm och mingla vidare till nästa kändisfest åkte matproducenterna hem och funderade på hur ska man egentligen vara "äkta" och "naturlig"