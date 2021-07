Åkerbönan har fått ett bättre rykte

För rapsodlingen och framför allt ärtodlingen är växtföljden en begränsande faktor. Åkerbönornas rykte som svårtröskade har däremot polerats upp.



Inte större risktagande än i majsodlingen, tycker Svensk Mjölks expert på utfodring.



- Det är större chanstagning att odla majs i Mellansverige än att odla åkerbönor, säger Christian Swensson på Svensk Mjölk.

Under hela 1900-talet har odlingen av ärter och åkerböna åkt berg- och-dal-bana. I dag odlas bara cirka 25?000 hektar men intresset ökar, särskilt för åkerbönor.



Anledningen är bättre sorter och att ett antal gynnsamma säsonger gett den sena åkerbönan tid att mogna.



Både ärter och åkerböna är kvävefixerande och minskar behovet av inköpt kväve. Åkerbönan har odlats med framgång på tyngre lerjord i Västergötland och Östergötland.

- Ekonomin beror helt på hur stor konkurrenskraft som spannmålsodlingen har. Min bedömning är att många skulle kunna odla åkerbönor framgångsrikt och dessutom tjäna pengar på det.



När det gäller raps är värmebehandlat rapsfrömjöl, Expro, att föredra som foder framför vanligt rapsmjöl.

- Proteinet i Expro är mer svårnedbrytbart i våmmen och det är mycket bättre, säger Christian Swensson.



Rapsodlingen i Sverige har ökat men når ännu inte 1980-talets höjder med 180?000 hektar. I dag odlas knappt 100?000 hektar. På grund av det växande intresset för rapsråvara som biobränsle har odlingen ökat i Europa och priset sjunkit.



I dag ligger priset på rapsmjöl under 60 procent av sojapriset. Cirka 50 procent av det rapsmjöl som används i animalieproduktionen importeras.



Agrodrank är en biprodukt från etanoltillverkningen med spannmål som råvara.

Dranken har blivit allt mer intressant i fodersammanhang och tillgången ökar i takt med etanolproduktionen, under 2010 kommer Lantmännen Agroetanol att producera 175?000 ton.

Hälften av agrodranken exporteras i dag till bland annat Tyskland och Irland.

- Här beror priset på om man vill tjäna pengar i etanolkalkylen eller i foderproduktionen, säger Christian Swensson. Marianne Persson