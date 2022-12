Åkerböna under press

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har i försök testat extrudering av åkerböna för att ta fram avancerat foder och livsmedelsråvara.

Flytande massa

Extrudering är en gammal teknik där man under högt tryck pressar en råvara mot en hålskiva. Under pressningen styrs tryck och temperatur och det tillsätts vatten, olja eller andra tillsatser. Enligt forskarna är det första gången metoden testas på åkerböna.Råvaran blir under processen en flytande massa som efter pressningen expanderar och ger en annan struktur på råvaran.I dag görs vissa hundfoder och frukostflingor genom extrudering. JTI uppger i ett pressmeddelande att man hoppas knyta livsmedels- och foderföretag till projektet för att hitta lämpliga användningsområden.Försöken ingår i ett EU-projekt som syftar till att förädla baljväxter till nya näringsrika livsmedel samt djurfoder.