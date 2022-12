"Åke Hantoft borde avgå"

Bröderna driver en mjölkproduktion med omkring 60 kor och 160 hektar mark i Bie norr om Katrineholm.

"Ens egen skuld"

Foderkostnader

Billigt som möjligt

Kämpa vidare

De reagerade kraftigt på Uppdrag gransknings program om Arla där styrelseordförande Åke Hantoft uttalade sig om det utbredda missnöjet med företaget bland Arla-bönder som visat sig i en undersökning tv-programmet låtit göra.Tomas Andersson anser att Åke Hantoft med sina uttalanden lägger hela ansvaret för den dåliga lönsamheten på bönderna själva.– Det var ju inget som var deras (Arlas) fel. Det var var och ens egen skuld. Och svenska mjölkbönder kan jag säga har gjort allt för att spara in på sina kostnader. Det finns ingen som inte har gjort det. Vi har dragit ned, sparat och pusslat så mycket det möjligtvis går. Så får man ett sådant svar kastat i ansiktet på en. Alla vet att det här avräkningspriset är katastrofalt. Ett sådant uttalande borde innebära att han får avgå omedelbart, säger Tomas Andersson.De senaste två åren har de bland annat dragit ned på sina foderkostnader med över 150 000 kronor om året genom att sluta med koncentrat och i stället producera nästan allt foder på gården.Genom den omställningen har även djuren blivit friskare med färre mastiter, mindre foderleda och lägre veterinärkostnader. De har också tagit in Jersey-kor i besättningen för att öka fetthalten i mjölken och tjäna några extra ören på det.– Sedan har vi sålt maskiner, vi har sålt skog, men det är ju ingen kostnadsåtgärd, det är konstgjord andning. Man måste ha något annat att ta pengar ifrån för att kunna leverera mjölken gratis, säger Olle Andersson.De har tidigare fått rådet att investera i helt nya byggnader på gården, men när de byggde 2007 valde de att bygga så billigt som möjligt.Det blev en kall lösdrift och mjölkning i den gamla båslagården. Det är de tacksamma för i dag.– Hade vi gjort som de sa så hade det varit kört redan. Lånen hade varit tre gånger så höga, säger Olle Andersson.Bröderna har bestämt sig för att försöka kämpa vidare några år till. Men blir det inte bättre är planen att sluta med mjölk och satsa på bara köttproduktion i stället.Åke Hantoft fick förnyat förtroende på representantskapsmötet och sitter kvar. I fredags aviserade Arla ännu en sänkning av a conto-priset med 8,9 öre till 273 öre per kilo mjölk från den 25 maj. Ekotillägget höjs med 17,9 öre."Utsikterna för de kommande månaderna fortsätter att vara osäkra, med risk för en ytterligare negativ utveckling", skriver Arla i ett meddelande till bönderna.