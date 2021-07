Live N Balance beskrivs som en unik innovation. Bakom lösningen står flygplanstillverkaren Airbus via dotterbolaget Airbus Defence and Space. Men några nya försvarsmateriel handlar det inte om den här gången när Airbus allierar sig med John Deere. I stället utvecklar de båda företagen en gemensam tjänst för kväveövervakning som ska kombinera data från luften och marken under hela växtodlingssäsongen.