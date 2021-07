Agritechnica skjuts upp

Att boka in sig på lantbruksmässor är verkligen ett högriskspel i dessa tider. Agritechnica hade in i det längsta hoppats kunna bjuda in sin publik i höst, men tvingas nu skjuta fram arrangemanget till nästa år. För den som redan nu vågar blockera datumen i sin kalender är det alltså 27 februari till 5 mars som gäller.