Äggjätte vill till börsen

Företaget uppger sig ha drygt 16 miljoner värphöns på 19 gårdar. Försäljningen under förra året uppgick till motsvarande 2,3 miljarder kronor vilket gav en vinst före skatt på 1,1 miljarder kronor, skriver Dagens Industri som citerar den brittiska tidningen Telegraph.



Genom börsnoteringen räknar företaget med att få in drygt 1,4 miljarder kronor. Pengarna ska användas till att bygga två nya anläggningar för produktion av 840 miljoner ägg årligen. Företaget hoppas också ta sig in på EU-marknaden genom priskonkurrens.ATL.nu