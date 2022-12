Ägare nöjd med nytt maskinavtal

Nordvästra Skåne är ett starkt område för NH. Tillsammans med kompanjonen Göran Skoog och personalen säljer Ola Lindgren varje år 30-35 New Holland-traktorer och i snitt sju NH-tröskor om året.

Expandera företag

Tiotal personer

Servicen är också en viktig bit; ett femtiotal gula tröskor servas av företaget.Ola Lindgren är lättad och glad över att ha kvar New Holland i anläggningen. Nu blir det till att expandera företaget i rask takt. Tillsammans med samarbetspartnern Årröds Traktor & Maskin ska tre nya anläggningar öppnas i Skåne och Halland inom kort.En i Halmstadområdet, en i södra Skåne samt en på östsidan av Skåne som också ska betjäna västra Blekinge. Mittskåne täcks in av kollegorna på Årröds Traktor & Maskin AB.Ola Lindgren bedömer att det behöver rekryteras ett tiotal personer på varje ny anläggning.Att det ska säljas New Hollands traktorer, tröskor och pressar är klart. Hur det går med de andra Söderberg & Haak-märken, till exempel Krone och Amazone, som finns i dagens sortiment förhandlas det fortfarande om.– Inget är klart ännu, men vi vill naturligtvis gärna behålla dem, säger Ola Lindgren.