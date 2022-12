Ägare av fritidshus gynnar glesbygd

I stället för att se fritidshus som ett problem bör ägarna betraktas som en lojal och outnyttjad resurs som kan spela en avgörande roll för den lokala utvecklingen, konstaterar forskarna.

Lojala och berikande

Band till trakten

Lärt sig nya saker

En viktig slutsats av studien, som nyligen publicerats i tidskriften Tourism Planning and Development, är att fritidshusturism är en viktig för framför allt små och avlägsna platser.Fritidshusens ägare är lojala och berikar bygden med nya kunskaper och erfarenheter. Eftersom många av dem också är företagare kan deras råd gagna exempelvis lokala företag, enligt studien.– I detta avseende är fritidshus en outnyttjad resurs som bör användas i större utsträckning för att skapa positiva fördelar för platser med få eller inga andra möjligheter till utveckling, säger Roger Marjavaara, forskare vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.I många fall är fritidshuset en tidigare permanentbostad, exempelvis ett föräldrahem.Det innebär att många fritidshusägare har vistats där under en lång tid och därför kan vara intresserade av att engagera sig i bygdens utveckling.Studien, som gjorts i Borgafjäll i Dorotea kommun, visar att sju av tio fritidshusägare har ägt sina fritidshus i över tio år och att en fjärdedel av ägarna vistas i sina fritidshus i mer än åtta veckor per år.Många fritidshusägare deltar i någon sorts kunskapsutbyte med andra under vistelsen i fritidshuset.En majoritet, 61 procent, sa att de hade lärt sig nya saker genom kontakter i Borgafjäll. 44 procent av de intervjuade uppgav att de även hade delat med sig av sina kunskaper.Flertalet angav även att de gett råd till lokala företag och permanentboende om utvecklingen på orten.