Afrikansk svinpest i Lettland

Tre vildsvin hittades döda onsdagen den 25 juni i Kepovas och Robeznieku, nära den vitryska gränsen i Lettland. Alla tre var smittade av afrikansk svinpest, enligt de laboratorieprover som Jordbruksdepartementet utförde.

Mycket smittsam

Samtidigt togs också prover på tre tamgrisar med misstänkta symptom i ett stall i närheten. Också de visade sig ha afrikansk svinpest. Myndigheterna har nu upprättat skyddszoner runt området.Afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom och det är av största vikt att mat- och andra produkter från svin och vildsvin inte tas från infekterade områden, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.Olika kliniska former kan ses, från en akut form med mycket snabbt förlopp då grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras, till en långsammare form med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader.Afrikansk svinpest orsakas av ett Asfivirus. Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar eller redskap.Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter är matavfall ett mycket viktig spridningssätt till nya områden.Afrikansk svinpest har tidigare i år konstaterats i Litauen och Polen, något som har fått Ryssland att stoppa all import av griskött från EU. Detta trots att landet själv är drabbat av sjukdomen.