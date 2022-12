Abelco breddar sortimentet

XCMG är en av världens största tillverkare av entreprenadmaskiner och har ett brett produktutbud samt en av världens mest utvecklade produktionsanläggningar.

"Viktig milstolpe"

I dag erbjuder Abelco bland annat en 16-tons hjulgrävare, åttatons bandgrävare och en elvatons hjullastare från XCMG. Nu växlar Abelco upp samarbetet och satsar på att under hösten och vintern bredda utbudet av grävmaskiner och hjullastare.Abelco planerar även att nischa in sig på relativt specifika maskiner, där företaget ser en naturlig möjlighet att kapa åt sig marknadsandelar i framför allt Norden.– Att vi har denna möjlighet att arbeta med en av världens största entreprenadmaskintillverkare och nu kan fokusera på att vidareutveckla detta på framförallt den svenska och nordiska marknaden är något vi kan vara glada och stolta för. Det är en viktig milstolpe för oss som bolag och som maskinleverantör, säger Abelcos vd Per Pettersson i ett pressmeddelande.