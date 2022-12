AAK ökar vinsten - igen

Siffrorna dras bland annat upp av chokladdivisionen Chocolate & Confectionery Fats, som första halvåret i år ökade rörelsevinsten med 39 procent till 207 miljoner kronor.

AAK räknar med att divisonens resultat fortsätter att förbättras under det andra halvåret, dock inte i samma takt som hittills.Även divisionen Food Ingredients redovisar en positiv utveckling, enligt bolaget."Volymerna för specialprodukter och semispecialprodukter inom Food Ingredients var stabila under det andra kvartalet", skriver vd Arne Frank i rapporten.Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 4 114 miljoner kronor, jämfört med 4 034 miljoner kronor ett år tidigare.Rörelseresultat landade på 272 (244) miljoner kronor och netoresultat efter skatt på 174 (154) miljoner kronor.