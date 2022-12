96 kalvar dog i ladugårdsbranden – rubriceras som mordbrand

Räddningstjänsten fick in larm från en anställd på gården om att ladugården brann strax innan klockan fem på torsdagsmorgonen, rapporterar lokala medier.

Branden har orsakat skador till ett sammanlagt värde av uppemot tio miljoner kronor enligt räddningstjänsten. Okänd brandorsak Inga människor kom till skada i branden. Men polisen utesluter inte att branden var anlagd och rubricerar händelsen som mordbrand.

När räddningstjänsten kom dit var byggnaden redan helt övertänd och man har under dagen istället fått ägna sig åt så kallad kontrollerad nedbränning för att branden inte ska sprida sig.– Det var inget vi kunde göra för att rädda djuren. 96 stycken brann inne och ägaren själv kunde rädda fyra stycken innan vi kom, säger Joakim Jansson på Västerviks räddningstjänst till SVT.Flera kalvar ska ha blivit panikslagna och gått in i ladan igen när det brann som värst.– Det var ett antal som vände och gick in igen, säger Thomas Öberg, vakthavande på räddningstjänsten till Västerviks-Tidningen.Fortfarande brinner det i ett 70-tal höbalar och det kommer att ta ett par dagar innan de är helt släckta.– Markägaren har nu fått ansvaret att hålla koll på dem. Han sätter in egna tankbilar så att elden inte sprider sig till skog och mark, säger Joakim Jansson till SVT.