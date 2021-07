Illegal skövling

Bara i år har nära 73 000 skogsbränder registrerats i Brasilien, enligt landets hårt ansatta rymdforskningsinstitut Inpe. Det ska jämföras med att det under hela 2018 registrerades 39 759 bränder. Huvuddelen av bränderna har brutit ut i Amazonas, och bara under den senaste veckan har över 9 500 bränder noterats via satellitövervakning.