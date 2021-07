829 Jess blev snyggaste Dalbokon

Jess föddes i oktober 2008 och ägs av Gunilla och Leif Larsson, Lunden i Brålanda. Hennes far är 1349 Pardner och hennes morfar 794 Tomta. Prissumman för Best in Show var 10 000 kronor



På andra plats kom den snyggaste holsteinkon, 1123 Otterslätten Roy Lena, född i september 2005. Ägare är BKE Holstein i Lyrestad. Hennes far är 2914 Roy och hennes morfar 2284 Ford. Prissumman för andraplatsen var 5000 kronor.



Vinnare av Sara-priset, som delas ut till en äldre ko av SRB-ras som visat god mjölkproduktion, god hälsa och fin exteriör, blev 1070 Linda. Hennes ägare är Göran och Christina Larsson, Bäcken, Brålanda. Lindas far är 1310 Heligo och hennes morfar är 1041 Hansmoen.



