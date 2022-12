70 000 utan ström efter Egon

Tidigt på söndagsmorgonen hade Eon, Fortum och Vattenfall knappt 70 000 kunder utan el. I Bohuslän, Dalsland, Sjuhäradsbygden och Skaraborg uppmanar Trafikverket folk att inte ge sig ut om det inte är nödvändigt, då det ligger mycket träd på vägarna, rapporterar TT.

Oklart hur stora skador

Fortsatt klass 2 i öst

E4:an söder om Ödeshög i Östergötland stängdes helt för trafik under natten på grund av omkullfallna träd. I Jönköpings län kom det in så många larm om stormfällda träd att polis och räddningstjänst valde att inte åka på alla, utan bara rycka ut om människoliv var i fara, enligt SR Jönköping.ATL har i skrivande stund inga uppgifter om hur mycket träd som Egon dragit ned.Egon drar nu vidare österut, under söndagen är det klass 2-varning för Öland och Gotland, med risk för stormbyar på cirka 25 meter per sekund.Klass 1-varning för snöfall råder i Uppland och Gävleborg. Det kan också bli mycket kallt, mellan 20 och 30 minus, i Norrland.Öresundsbron öppnade vid tretiden i natt, Älvsborgsbron och Uddevallabron väntas öppna under morgonen. Färjelederna Nordöleden i Öckerö kommun och Kornhallsleden i Kungälvs kommun