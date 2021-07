55 miljoner extra till Norrland

Antalet mjölkbesättningar i norra Sverige blir allt färre. Samma utveckling gäller grisproduktionen.

För att stoppa den negativa spiralen föreslår Jordbruksverket att nivåerna på utbetalningarna inom det nationella stödet höjs. Även departementet räknar på höjda nivåer.



Mjölk- och grisbönder, getuppfödare, äggproducenter och de som odlar potatis, bär och grönsaker har fått leva med i stort sett oförändrat nationellt stöd sedan det infördes 1996. I realiteten har det betytt sänkta stöd när inflationen har ätit upp mer och mer för varje år som gått.





Kan bli snabbt beslut

51 miljoner för lite

Mest till område 1?

Sverige har EU:s tillåtelse att stödja jordbruket i norr med högst 318,67 miljoner kronor per år, den så kallade referensnivån. Förra året betalade Jordbruksverket totalt ut 263,32 miljoner kronor till olika producentgrupper.Jordbruksverket vill nu att de 55,35 miljoner kronor som förra året inte betalades ut i nationellt stöd ska komma bönderna till godo. Ett beslut kan komma snabbt. Enligt Magnus Larsson på Jordbruksverket skulle det gå att höja nivåerna redan i år.- Det finns inget bestämt men vi hoppas på snabba puckar. Vi hoppas se förändringar i stöd­nivåerna redan från halvårsskiftet. Och även om beslutet kommer senare i år så kan det gälla retroaktivt från 1 juli.Mjölkbönder är den klart största mottagaren, 93 procent av utbetalningarna inom det nationella stödet gick i fjol till mjölkbönder i stödområde 1-3. Slaktgrisproducenter är näst största mottagare.Inklusive transportstödet till mjölksektorn fick de två grupperna tillsammans 257,42 miljoner kronor utbetalt i nationellt stöd i fjol. Därmed gick de miste om 51,22 miljoner kronor som hade varit möjligt att betala ut om de enskilda nivåerna varit högre.- Det är de här två största grupperna som vi vill lägga krutet på, säger Magnus Larsson.Förutom höjda nivåer (öre per kilo mjölk och kronor per slaktgris) diskuteras andra sätt att höja utbetalningarna till Norrlandsbönderna. Ett sätt kan vara att ändra begränsningarna för vem som anses stödberättigad.Exempelvis får slaktgrisuppfödare i dag bara stöd för 2?500 levererade grisar per år. De som går utöver taket får inte stöd för dessa. Enligt Magnus Larsson har det i några fall lett till att företag delats för att komma åt stödet.Ett annat sätt att höja utbetalningarna är att ge mest till dem som drabbats värst. I så fall kommer merparten av höjningarna att hamna hos mjölkbönder i Norrlands inland, stödområde 1.- Men det finns starka krafter från branschen som helst ser en jämn höjning av nivåerna i samtliga stödområden, säger Magnus Larsson.Hur höjningarna sker handlar således om fördelningspolitik med stor hänsyn till att bevara svensk jordbrukstradition.- Vi jobbar för att optimera det nationella stödet så att det på ett rättvist sätt kan tangera referensnivån. Det innebär en total höjning med 55 miljoner kronor per år.Jan Olsson