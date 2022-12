54 renar dödade av tåg

Det är sällan renpåkörningar sker på sommaren. Men den sena våren har gjort att renarna inte vandrat västerut mot vår och sommarlandet när de brukar rapporterar Sameradion.

Drev ny hjord

Under torsdagskvällen tog samebyn in helikopter för att driva en ny hjord som under eftermiddagen samlats på myrarna kring järnvägen. För att undvika ytterligare tågdöd valde de att driva renarna över järnvägen, en extra kostnad som faller på Leavas sameby.– Vi har krävt en ekodukt för länge sedan, men trafikverket har inte gjort något åt det, säger Niila Inga, ordförande för Leavas sameby till Sameradion.