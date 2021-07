500 jobb på Rörvik räddas

Lågkonjunkturen har pressat företaget hårt. Men på tisdagen stod det klart att koncernen kommer att leva vidare.



Vid företagets extra bolagsstämma sade företagets vid Per Rodert att Rörviks framtid nu är säkrad. Det rapporterar Sveriges Radio Jönköping.



Under ett skede klarade företaget inte att betala skulderna och framtiden var dyster. Enligt Rodert var det nära att företaget gick under, skriver radiokanalen.





ATL.nu