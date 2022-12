50 öre tar svenskt trä ut i världen

Sedan år 2000 bidrar skogsägarna med 50 öre per fastkubikmeter till att göra reklam för svenskt trä. Sågverken lägger till lika mycket, vilket alltså betyder runt 30 miljoner kronor om året.

Under 15 år har det totalt blivit ungefär en halv miljard kronor. Mycket pengar, men Mikael Eliasson som är direktör för Svenskt trä tycker att pengarna gör nytta och att de ska ställas i relation till att de svenska sågverken under den här perioden haft en export värd 360 miljarder kronor.– Sågade trävaror är viktigt för rotnettot i skogen och vi behöver säkerställa vår export, säger han.Under 1980- och 90-talen började andra material på allvar konkurrera med trä. Timber 2000 började som ett projekt för att marknadsföra svenskt trä till Storbritannien i projektet Wood for good. Projektet ses som lyckat eftersom det har förändrat inställningen till trä i husbyggen.Men volymen trävaror från Sverige har inte ökat under årens lopp, utan legat på ungefär 2,5 miljoner kubikmeter sedan 2000. I dag betyder det att svenska sågverk står för hälften av Storbritanniens trävaruimport.Projektet med att marknadsföra svenskt trä har fortsatt och i dagsläget finns inget slutdatum. Pengarna som skogsägare och sågverk bidrar med går till marknadsaktiviteter såsom medverkan på mässor, designtävlingar, broschyrer men även utbildningsmaterial för blivande ingenjörer på högskolenivå i Sverige.Marknaden har även bearbetats i Frankrike, men nu är det Kina och länderna i Nordafrika som gäller.När furuträvaror tappade mark i Skandinavien på grund av att möbelindustrin här har försvunnit, behövdes nya marknader. Nordafrika har blivit en sådan.Kina börjar också öppna sig för svenska trävaror och kommande marknader är Vietnam och Indien, spår Mikael Eliasson.I Sverige har branschen arbetat för att öka användningen av trä i byggen. I dag har 10 procent av de flerbostadshus som byggs en bärande stomme i trä. Motsvarande andel för småhus är 90 procent.Hur mycket det betyder i kubikmeter är svårt att få fram, men hur man än räknar kommer man inte upp i en miljon kubikmeter.Inga enorma volymer med tanke på att svenska sågverk varje år producerar mellan 16 och 17 miljoner kubikmeter brädor och plank. I pengar är det dock viktigt. Det är en värdeutveckling på 10 gånger att få in träet i ett hus än om man bara säljer brädan som den är.– Till 2020 tror jag vi är på 20 procent i en stigande marknad, säger Susanne Rudenstam som är chef för Träbyggnadskansliet.