50 döda får på skånsk gård

Inspektionen på gården i södra Skåne gjordes under måndagen efter en anmälan. Djurskyddsinspektör Emma Hansson säger till Ystads Allehanda att hon aldrig sett så många döda djur på ett ställe.

- Det är väldigt illa.



Hon tror att fåren legat döda under en längre tid. Även fårskallar hittades på platsen. De döda fåren var magra.

Vid inspektionstillfället avlivades tre får på plats. På gården fanns också sju hästar varav en var mycket mager. Den avlivades också efter beslut från djurägaren själv.



Djurägaren var med under inspektionen men har ingen förklaring till hur fåren dött. Några av kadavren ska nu obduceras för att fastställa dödsorsaken.



På gården fanns - förutom de får som hittades i stallet med de döda djuren - ytterligare ett hundratal levande får. Dessa kommer att omhändertas under tisdagen, skriver Ystads Allehanda. De resterande sex hästarna är dock i bra skick och omhändertas därför inte.ATL.nu