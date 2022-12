375 000 kronor per hektar vanligt

Hektarpriset, om det säljs till utgångspriset, uppgår till 375 000 kronor för åkermarken och 100 000 kronor för betesmarken.Vilket är en ganska normal prislapp för området, enligt Ann Knutsson, mäklare på Skånegårdar.

- Jag tror vi landar på det vi begärt. Vi har sålt en del i trakten under de senaste åren och här finns ett stort antal aktiva och expanderande aktörer.Många aktiva lantbrukare är ett skäl till att priserna är höga. Att åkermarken som är till salu är välarronderad, i ett skifte, tenderar också att dra upp priserna, enligt Ann Knutsson.- Jag tror rent generellt att priserna ligger rätt stilla under 2015, i samma nivå som 2014, säger Ann Knutsson.Enligt LRF Konsults rapport om åkermarkspriserna för 2013 kan viss åkermark ge mindre än 20 000 kronor per hektar, medan det i Skåne finns exempel på priser uppåt 420 000 kronor per hektar.Snittpriset på jordbruksmark minskade år 2013 för andra året i rad med 2 procent.