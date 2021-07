2010 bra år för norska mejerier

- Även om vanlig mjölk noterar en viss nedgång har extra lätt mjölk och mjölk med smak vuxit, säger Ida Berg Hauge vid norska Opplysningskontoret for Meieriprodukter i ett pressmeddelande.



Under 2010 ökade konsumtionen av smaksatt mjölk med på 6,7 procent per capita, jämfört med föregående år. Samtidigt ökade konsumtionen av extra lätt mjölk med 3,4 procent. Även ost och yoghurt visar en positiv utveckling, enligt Opplysningskontorets siffror.



Norrmännen drick i snitt 96 liter per person och år, vilket motsvarar 2,6 deciliter om dagen.ATL.nu